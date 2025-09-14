Hansi Flick: "Ha sido un gran paso de Fermín, va por muy buen camino"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha destacado el "gran paso" dado por Fermín López este domingo, gracias a sus dos goles y su buena actuación, para guiar la victoria culé por un contundente 6-0 contra el Valencia CF durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports.

"Para mí hoy ha sido un gran paso. Es lo que quiero ver cada partido. En el campo contra el balón muy agresivo y gana muchos balones, pero también con el balón es increíble. Hoy lo ha demostrado y, cuando tienes esta confianza, es realmente genial. Creo que también puede mejorar un poco y mantener más calma. Quizá en algunas situaciones quizás no hacer un túnel como ha hecho y simplemente jugar normal. Tiene que mejorar, pero va por muy buen camino", comentó Flick en rueda de prensa.

"Estoy contento con el rendimiento. Creo que desde el principio hemos demostrado lo que queremos hacer. La intensidad ha sido muy alta, estábamos concentrados en el partido. Jugamos como un equipo, juntos, pero también unos para otros. Esto es lo que queríamos ver hoy y lo hicimos muy bien. Al final es que es esto. El once titular lo hizo fantástico, pero también los jugadores que entraron de banquillo también aumentaron el nivel . Creo que valoro mucho lo que he visto hoy y esto es un comienzo después del parón de selecciones", añadió el alemán.

"Estoy muy contento porque el equipo ha demostrado que jugamos juntos como un equipo, así que no importaba", aludió a la ausencia de Lamine Yamal por lesión. "Esto siempre puede ocurrir, Frenkie [De Jong] no estaba, Balde no estaba.... Así que es lo que hay. Nosotros tenemos que centrarnos en cada partido y estar listos en cada partido", subrayó.

Luego dijo que "es bueno ganar", pero matizó que su atención se posa desde "ahora en el partido de la Liga de Campeones en Newcastle". "Esto es lo importante. Tenemos siete partidos, uno lo jugamos y lo ganamos, y esto es realmente bueno por tener estos tres puntos", apuntó el germano.

Por otra parte, el entrenador culé elogió a Eric García y Pau Cubarsí tras su desempeño en la zaga y a sus compañeros que "lo hicieron bien también en el centro del campo". "Estoy contento con el rendimiento del equipo porque estamos jugando como un equipo y creo que es parecido a lo de la temporada pasada, que es lo que queremos", argumentó al respecto.

Más adelante analizó la suplencia del brasileño Raphinha. "Siempre hemos tenido a solo 11 jugadores que puedan ser titulares, pero tenemos más en el equipo", ironizó. "Roony comenzó porque entrena bien y su actitud es realmente fantástica. Me encanta lo que veo y también su mentalidad; siempre quiere aprender, siempre quiere jugar con el equipo y ha estado bien", destacó sobre Bardghji.

También preguntaron al técnico blaugrana sobre el regreso de Marc Bernal tras mucho tiempo en el dique seco. "Creo que después de este largo viaje, desde la lesión hasta volver al terreno de juego, especialmente para él y para su familia es un gran momento porque ha trabajado muy duro el último año", respondió Flick.

"También se puede ver en el estadio con los aficionados, cómo lo celebran, significa mucho para todos en este club y especialmente también para el equipo. Siempre digo que este equipo es increíble, la relación que tienen es fantástica y también se podía ver cuando llegó. Es genial, realmente genial. Me alegro mucho por él, por su familia y también por nosotros de que haya vuelto", repitió el entrenador culé.

En el Estadi Johan Cruyff, Ferran Torres fue titular en vez de Robert Lewandowski. "En primer lugar, estoy contento de que estemos en este lugar por esta gran calidad y, por supuesto, también porque me gusta. Ya lo he dicho antes, los jugadores que han llegado han aumentado el nivel de nuestro rendimiento y es lo que quiero ver. Siempre se trata del equipo, no de mí ni de un jugador. Se trata del equipo y tenemos que centrarnos en eso", reflexionó Flick para acabar su rueda de prensa.