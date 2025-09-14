Agencias

Feijóo denuncia que el Gobierno "ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta" y Sánchez "estará orgulloso"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que el Gobierno "ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta" y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estará orgulloso" del comportamiento de los manifestantes que han provocado la cancelación de la última etapa de la carrera, algo que ha tachado de "ridículo internacional televisado en todo el mundo".

"El presidente del Gobierno estará orgulloso del comportamiento de unos pocos que para manifestar su apoyo a Gaza han lanzado vallas a la Policía Nacional, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas. Yo no", ha expresado en un comunicado compartido en la red social X, en relación a las declaraciones que el presidente del Gobierno hacía este domingo en Málaga, donde decía que "admira" al "pueblo que se moviliza por una causa justa".

"Yo defiendo la libertad de expresión siempre que no implique violencia ni altercados. No apoyo a Hamás. Tampoco quiero sus aplausos", ha continuado el líder del PP.

Asimismo, ha manifestado que tampoco comparte "la respuesta que está dando el Gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido. El secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de origen palestino".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel asegura que algunos dirigentes de Hamás han solicitado salir de la Franja de Gaza

Israel asegura que algunos dirigentes

AMP. Pablo Carreño culmina la remontada ante Dinamarca y mete a España en la Final a 8

AMP. Pablo Carreño culmina la

Israel reprocha a Sánchez que "animara" a los manifestantes y la "vergüenza" de la cancelación de La Vuelta

Israel reprocha a Sánchez que

Muere una persona en un bombardeo israelí en el sur de Líbano pese al alto el fuego

Muere una persona en un

Al menos 45 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este sábado

Al menos 45 muertos en