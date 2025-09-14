Agencias

ERC propondrá esta semana al Congreso conceder la jubilación anticipada a trabajadores químicos y del refino

Esquerra Republicana (ERC) defenderá este martes en el Congreso una iniciativa que pide al Gobierno conceder la jubilación anticipada a las personas que trabajan en la industria química y del refino por los riesgos que tienen estos sectores para salud.

La formación defenderá esta petición a través de una proposición no de ley que se debatirá y votará el martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. En esa iniciativa, recogida por Europa Press, el partido explica que pese a ser un sector estratégico, la industria química y del refino tiene unas condiciones laborales que exponen a sus trabajadores y trabajadoras a un deterioro "físico, mental y social progresivo, agravado con la edad".

En este escenario, que ERC asegura está "debidamente documentado" en estudios nacionales e internacionales, justifica la necesidad de aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación para este colectivo, tal y como ya se reconoce en otros sectores en los que las características de la actividad profesional han sido catalogadas como excepcionalmente penosas, peligrosas o tóxicas.

La legislación española ya contempla la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para determinadas actividades en las que la penosidad, toxicidad y peligrosidad han sido debidamente acreditadas. Sin embargo, Esquerra esgrime que pese a que la industria química y del refino cumple con estos criterios, hasta la fecha no ha sido incorporada en la relación de colectivos beneficiarios de esta medida.

Por este motivo, ERC insta al Gobierno a aprobar un decreto ley que establezca la jubilación anticipada para trabajadores y trabajadoras de la industria química y del refino por razón de actividad profesional mediante la aplicación de coeficientes reductores.

