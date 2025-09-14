El ex primer ministro de Francia Michel Barnier aconseja a Lecornu "no confiar" en Agrupación Nacional

El ex primer ministro de Francia Michel Barnier ha aconsejado este domingo al nuevo jefe de Gobierno, Sébastien Lecornu, "no confiar" en el ultraderechista Agrupación Nacional para formar su nuevo gabinete y garantizar su estabilidad tras la caída del Ejecutivo de François Bayrou.

"Tengo razones para no confiar en Agrupación Nacional, en lo que pueda prometer o no", ha dicho Barnier, que se ha mostrado convencido de que el voto de los ultraderechistas "será totalmente oportunista, como lo fue cuando" cayó su gobierno, por lo que le ha recomendado llegar a un acuerdo con los socialistas.

En la víspera, Lecornu dijo, en referencia a Agrupación Nacional, que "no tendría sentido" negarse a "debatir asuntos en la Asamblea Nacional con diputados elegidos por un tercio del pueblo francés", pero opinó que no debería llegar a un acuerdo político con ellos.

De hecho, la líder del partido político, Marine Le Pen, ha advertido al nuevo primer ministro de que tendrá que hacer concesiones si quiere permanecer en Matignon, recoge la cadena BFM TV.

Barnier, antes de caer tras una moción de censura por el presupuesto, intentó hacer concesiones a Agrupación Nacional. El que fuera comisario europeo entre 2010 y 2014 atribuyó su fracaso --solamente tres meses después de haber sido nombrado para el cargo-- a la "conjunción de extremos", en referencia tanto a la ultraderecha como a los partidos de izquierda.