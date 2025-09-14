El Ejército israelí bombardea otra torre residencial en ciudad de Gaza

El Ejército de Israel ha derribado este domingo una torre residencial en la ciudad de Gaza en un nuevo bombardeo contra la principal urbe del enclave, argumentando que el inmueble estaba siendo utilizado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), minutos después de haber dado órdenes de evacuación en al meno tres edificios de la zona y en medio del recrudecimiento de su ofensiva.

Como consecuencia del bombardeo en el barrio de Tal al Haua, se han registrado "varios muertos y heridos", si bien todavía no hay un balance de las autoridades, según ha informado el diario 'Filastín', afín a Hamás. Este medio ha informado de que los cazas israelíes han destruido un edificio ubicado junto a la Escuela del Patriarcado Ortodoxo Griego, así como las torres Al Kauzar y Mahna.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha emitido durante la mañana tres órdenes de evacuación en ciudad de Gaza, que afectaban a las personas que se encontraban en los edificios residenciales marcados en rojo en un mapa "y las tiendas de campaña cercanas a ella".

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han condenado "enérgicamente" las políticas de engaño y mentiras practicadas por el Ejército" de Israel "al afirmar que ataca a la resistencia, mientras bombardea sistemáticamente torres residenciales, edificios, escuelas e instituciones civiles con el objetivo de exterminar" a la población y "forzarla al desplazamiento".

La oficina de medios del Gobierno gazatí ha subrayado que Israel "intenta justificar sus crímenes organizados y sistemáticos promoviendo narrativas engañosas e diversos medios de comunicación locales e internacionales, mientras que los hechos sobre el terreno revelan asesinatos, destrucción y desplazamientos que nada tienen que ver con los falsos pretextos y afirmaciones que promueve", reza un comunicado.

"La ocupación ha declarado repetidamente que ataca 'objetivos de la resistencia', cuando en realidad persigue a civiles desarmados en sus hogares y barrios residenciales, atacándolos directamente para forzar su desplazamiento y migración forzada", ha criticado, antes de responsabilizar a Israel, Estados Unidos y los países "implicados en el genocidio por estos crímenes".

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.800 palestinos muertos y 164.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.