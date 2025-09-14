Agencias

El 'Biotherm' lidera la flota en dirección a Montenegro en The Ocean Race Europe

El 'Biotherm' francés continúa liderando la flota de The Ocean Race Europe 2025 en el séptimo día de navegación de la quinta y última etapa de esta competición, de 1.600 millas entre Génova (Italia) y la bahía de Boka (Montenegro), con todo aún por decidir en el grupo perseguidor mientras las embarcaciones se dirigen hacia el norte en dirección a tierras montenegrinas.

El grupo de cabeza entró en el mar Adriático durante la noche tras superar el estrecho de Otranto, entre Italia a la izquierda y Albania a la derecha. El líder de la clasificación general, el 'Biotherm' de Paul Meihat mantenía la ventaja al frente de la flota; sin embargo, el también francés 'Team Paprec Arkéa', patroneado por Yoann Richomme, se situaba segundo arriesgando con una ruta oriental a lo largo de la costa albanesa.

Por detrás del dúo de cabeza, el 'Team Holcim-PRB' suizo, liderado por Rosalin Kuiper, y el alemán 'Team Malizia' de Boris Herrmann peleaban en el agua mientras avanzan con brisas de ligeras a moderadas. Por su parte, el 'Allagrande Mapei Racing' de Ambrogio Beccaria seguía remontando después de caer el sábado de la tercera a la quinta posición.

A las 14.00 horas, el 'Biotherm' tenía poco más de 70 millas por recorrer y mantenía una ventaja de 18 millas sobre el 'Team Holcim-PRB' en segunda posición, con el 'Team Malizia' a menos de una milla más atrás. El 'Paprec Arkéa', por el este, se encontraba cuarto, y el 'Allagrande Mapei Racing' quinto a 20 millas.

La tripulación del 'Canada Ocean Racing-Be Water Positive', patroneado en esta etapa por Pip Hare, estará muy atenta a un ataque del 'Team AMAALA' de Alan Roura, que tras haber estado a más de 100 millas de distancia, en las últimas 24 horas se ha acercado para situarse a 13 millas. Según las mejores estimaciones meteorológicas, el primer barco llegará a la bahía de Boka entre las 3.00 y las 5.00 horas.

EuropaPress

