Don Juan Carlos I sale a navegar junto a la Infanta Elena e Irene Urdangarin

Tras disfrutar de una cena en altamar, Don Juan Carlos I se ha dejado ver de nuevo en el Real Club Náutico de Sanxenxo este domingo junto a su hija, la Infanta Elena, y su nieta, Irene Urdagarin, para seguir disfrutando de las regatas que se celebran este fin de semana en la localidad.

No solo ha salido a navegar él, también lo ha hecho su hija y su nieta, quienes han embarcando en una lancha con más miembros de la tripulación. Por su parte, el emérito ha embarcado en un velero.

Un fin de semana que el monarca ha exprimido al máximo en altamar, pero que también ha aprovechado para reunirse con sus seres queridos. Su sobrina Simoneta Gómez-Acebo también ha viajado hasta Galicia para estar junto a su tío debido al gran vínculo que les une.