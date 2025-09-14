Agencias

Detenidas tres personas en relación con un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína incautado en A Pobra do Caramiñal

Agentes de la Policía Local de A Pobra do Caramiñal detuvieron a tres hombres por su supuesta relación con un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína incautado en tierra en este municipio coruñés.

Según han informado fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, las detenciones se produjeron en la tarde del sábado y los tres arrestados son de origen colombiano.

A continuación, fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira que, junto a agentes de la comisaría de Vigo, se hace cargo del operativo, que está bajo secreto de las actuaciones.

Fueron agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia los que en la madrugada del sábado interceptaron la sustancia estupefacientes después de que se cayera del vehículo que la transportaba a raíz de un operativo policial.

EuropaPress

