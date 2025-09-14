Carlo Costanzia, serio y reacio a hablar de las memorias de su madre

Tras la publicación de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', el único que falta por dar su opinión es su hijo, Carlo Costanzia. No solo se esta manteniendo al margen de todo lo que ha contado su madre sino que también guarda silencio cuando se le ha preguntado por ello.

Además, su pareja, Alejandra Rubio también se ha limitado a pedir a la prensa que le pregunten a él qué le ha parecido lo que la modelo ha contado sobre él... y parece que por el momento el actor va a seguir así a pesar de que se ha comentado que está cebando una futura entrevista.

El modelo se ha dejado ver ante las cámaras y, reacio a hablar de las memorias de su madre que le han puesto en el disparadero, Carlo ha evitado a toda costa hacer cualquier tipo de comentario al respecto.

Con semblante serio y sin hacer ningún comentario, Costanzia ha guardado silencio cuando se le ha preguntado si ha leído las memorias de su madre. Ella misma desvelaba hace unos días en 'Y ahora Sonsoles' que fue al primero que le envió el libro, pero que a día de hoy desconoce si el joven lo ha leído.