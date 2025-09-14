Agencias

Cargas policiales y lanzamientos de vallas y botellas en la etapa final de la Vuelta en Madrid

Por Newsroom Infobae

Policías antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital.

Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas propalestinas, protagonizando así los primeros incidentes.

La organización de la Vuelta ha anunciado en torno a las 17.30 horas un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y ha modificado la entrada a Madrid.

En concreto, se ha evitado el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas han ido por una variante.

EuropaPress

