Almeida traslada sus condolencias a la familia del fallecido este sábado en una explosión en un bar de Vallecas

Por Newsroom Infobae

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido este sábado en una explosión en un bar del distrito de Puente de Vallecas.

"Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Mi reconocimiento a Samur-Protección Civil, Summa 112, Bomberos de Madrid y Policía de Madrid por su trabajo durante la noche", ha señalado el regidor en sus redes sociales.

Bomberos de Madrid hallaron el cuerpo esta madrugada y Emergencias Madrid indicaba que a los 25 heridos había que sumar una víctima mortal a cuya familia habían atenido psicólogos del Samur-PC.

El suceso se produjo en el bar Mis Tesoros de la calle Manuel Maroto, situado en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15 horas. Entre los heridos hay tres en estado grave y dos potencialmente graves.

