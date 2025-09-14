Al menos 53 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este sábado

Al menos 53 personas han muerto en acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza desde el amanecer de este domingo, 35 de ellas en la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas gazatíes citadas por medios palestinos.

Durante la jornada, las Fuerzas Armadas israelíes han intensificado los bombardeos con el derribo de hasta cuatro torres de la capital gazatí, así como con el bombardeo en hasta al menos tres ocasiones la Universidad Islámica de Gaza.

El Ejército asegura que las milicias gazatíes habían colocado dispositivos de vigilancia y puestos de observación en estos edificios para seguir los movimientos de tropas israelíes. Ha emitido órdenes de evacuación antes de cada uno de estos ataques.

Una de las zonas más castigadas ha sido el barrio de Tel al Haua, en la ciudad de Gaza, donde hay al menos doce fallecidos, según el balance proporcionado por el Hospital al Quds.

Otras cuatro personas han muerto en un bombardeo israelí sobre un grupo de personas reunidas cerca de la calle Aaidiya, en el oeste de la ciudad.

La Media Luna Roja Palestina ha confirmado por su parte la muerte de una persona y varias más heridas en un bombardeo israelí sobre la calle Al Yalá, en Gaza. En esa misma ciudad ha muerto una persona y varias más han resultado heridas por un ataque de un dron israelí sobre un vehículo civil en la calle Al Ayún.

Desde el Hospital Al Nasser han informado de un muerto por bombardeos de la artillería israelí en Batan al Samín, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Por otra parte, las milicias palestinas han informado de la ejecución de tres "colaboradores". "No vamos a tolerar que nadie se convierta en un puñal que se clave en la espalda de la resistencia y su heroico pueblo", han advertido.