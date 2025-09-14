Agencias

Al menos 15 muertos en un accidente de tráfico en Yucatán (México)

Por Newsroom Infobae

Al menos 15 personas han fallecido en un accidente de tráfico que ha involucrado un camión de carga y un vehículo de transporte público en una carretera a la altura de la localidad de Kopomá, en el estado mexicano de Yucatán, según las autoridades locales.

"Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida-Campeche, donde tristemente 15 personas han fallecido. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento", ha declarado el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, ha señalado que "desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato".

