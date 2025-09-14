Airbnb reafirma su "compromiso con España" tras el anuncio de Sánchez para eliminar pisos turísticos ilegales

Airbnb ha anunciado su "compromiso proactivo" de "seguir ayudando" con el cumplimiento "estricto" de las normativas de registro de los alquileres de corta duración, la calidad de la oferta y una visión "a largo plazo" para un turismo descentralizado en España, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que exigirá eliminar 53.000 pisos turísticos ilegales y transformarlos en alquileres permanentes.

"Desde que Airbnb inició su colaboración con el Ministerio de Vivienda en julio, ha notificado a todos los anfitriones la obligación de obtener su número de registro nacional, a través de notificaciones, recordatorios regulares y ofreciendo pautas y recursos adicionales", ha trasladado este domingo a través de un comunicado, recogido por Europa Press, celebrando que, desde enero, hay "70.000 anuncios más" en la plataforma que muestran un número de registro.

Así lo ha expresado después de que el líder del Ejecutivo haya anunciado que este lunes van a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas "que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos", para que pasen a ser "alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país".

En este sentido, la compañía ha defendido que, como parte de la colaboración con Vivienda, se ha identificado que "menos del 10% de los número de registro nacionales que fueron revocados por Registradores hasta hoy tienen un anuncio activo en Airbnb", remarcando así que procederá a darlos de baja de la plataforma.

"La gran mayoría de los anuncios activos en Airbnb muestran hoy un número de registro. Esos anuncios son mayoritariamente los preferidos por los viajeros y, por ello, las obligaciones de registro no tienen un impacto comercial significativo para la empresa. Creemos que nuestra contribución ayudará a dar forma a un futuro sostenible para los alquileres a corto plazo en España", ha señalado el director general de Airbnb Marketing Services en España, Jaime Rodríguez de Santiago.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a otras plataformas para que "se unan a los esfuerzos de transparencia que Airbnb está llevando a cabo con las autoridades locales", asegurando que la plataforma que dirige "tiene la intención de seguir aumentando el número de anuncios que muestran un número de registro en España a través de continuos esfuerzos para educar a los anfitriones sobre los requisitos de registro nacionales".

COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES

Al hilo, Airbnb ha recordado sus recientes alianzas con los Consejos Insulares de Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera, el Gobierno de Canarias y la Región de Murcia para promover iniciativas similares, alegando que dichos acuerdos ponen de manifiesto el "compromiso" de la plataforma para "fomentar un turismo sostenible que beneficie a todas las partes implicadas por igual".

"Airbnb es una plataforma global que ofrece una amplia variedad de opciones más allá de los alquileres a corto plazo. Los anfitriones pueden anunciar diferentes tipos de alojamientos, como alquileres a corto plazo, pero también apartamentos con servicios, hoteles, hostales, casas de temporada y más. Cada tipo de alojamiento está sujeto a sus propias regulaciones y requisitos", ha explicado la plataforma.

Frente a esto último ha remarcado que, aunque no todos estos alojamientos están sujetos a las mismas obligaciones legales, "continuará trabajando con las autoridades competentes para asegurarse de que los anfitriones de alquileres a corto plazo cumplan con las regulaciones aplicables".

"UNA NUEVA FORMA DE CRECIMIENTO MÁS SOSTENIBLE"

Con todo, la plataforma ha asegurado que el registro también está desbloqueando "una nueva forma de crecimiento más sostenible" puesto que está "contribuyendo a dispersar el turismo" e "impulsando una expansión significativa en las zonas rurales", demostrando, a su juicio, que el negocio "es adaptable y puede encontrar nuevas vías de crecimiento que se alineen con un impacto social positivo".

"Entre 2019 y 2024, las reservas realizadas por familias en España a través de Airbnb en zonas rurales crecieron casi un 60%. Esta preferencia por las zonas rurales también se refleja en los hábitos de viaje: las reservas de familias en zonas rurales han aumentado un 177% en Airbnb desde 2019. En 2024, casi el 60% de las pernoctaciones en Airbnb en la UE se produjeron fuera de las ciudades, y estas comunidades no urbanas fueron las que experimentaron el mayor crecimiento", ha expuesto.