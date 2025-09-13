Agencias

Tormentas y lluvias de hasta 60 l/m2 activan este sábado los avisos en seis provincias del este de la Península

Las precipitaciones y tormentas activarán este sábado los avisos en un total de seis provincias del este de la Península, con valores máximos de 60 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por lluvia y tormenta se darán en Barcelona y Gerona, donde se esperan los valores máximos de 60 l/m2. Asimismo, los avisos por lluvias estarán en Lleida, Castellón, Huesca y Zaragoza.

La AEMET prevé para este sábado una circulación atlántica en la Península, con inestabilidad y cielos nubosos en el nordeste y área mediterránea norte. De esta forma, desde primeras horas se prevén chubascos y/o tormentas en el nordeste y litorales catalanes, que serán localmente fuertes en el Pirineo, Prepirineo, este de Cataluña e Ibérica oriental y que tenderá a disminuir de oeste a este. Además, de forma más débil pueden afectar a otras zonas del tercio nordeste y Baleares.

Asimismo, no se descarta nubosidad y precipitaciones en el resto del extremo norte, que serán más probables en el noroeste de Galicia y en el extremo oriental del Cantábrico. En cuanto al resto y Baleares, predominarán nubes altas. En Canarias se esperan intervalos nubosos en los nortes, con posibilidad de precipitaciones débiles en las montañosas y estará poco nuboso en el resto.

También se prevén probables bancos de niebla matinales en interiores de los tercios norte y este peninsulares y Baleares, así como vespertinas en el Pirineo, interiores de Galicia y Melilla. Además son probables las brumas en Alborán y por la tarde en litorales sudeste.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en Canarias, área mediterránea y norte de Galicia y Cantábrico, que será más acusado en interiores de Valencia y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Respecto a las mínimas, estarán en aumento en el centro y nordeste, en ligero descenso en el tercio noroeste, excepto Galicia y no se esperan grandes cambios en el resto. Las máximas superarán 35ºC en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20ºC en el área mediterránea y el Guadalquivir.

Por último, en Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas. En la Península y Baleares soplarán vientos flojos en general, que serán más intensos en litorales. Además, se prevé predominio de componentes este y sur rolando a este y norte en el área mediterránea oriental, levante que tenderá a variable en el Estrecho y Alborán, sur y oeste en Galicia y oeste en el resto. También se esperan probables intervalos de fuerte de tramontana en Ampurdán al final y de sudoeste en litorales norte de Galicia.

