Agencias

Sebastián Yatra opta por cantar al preguntarle por su relación con Nona Cobo

Por Newsroom Infobae

Guardar

"Yo a Seba lo amo, pero es que no... no hay nada, qué va", confesaba hace unos días Nona Cobo cuando le preguntaban por su relación sentimental con Sebastián Yatra, negando así los rumores que existen desde el pasado mes de abril sobre una posible historia de amor.

Pero... ¿y el artista qué dice? Nada, solo canta. Sebastián era preguntado esta semana al llegar a casa por su supuesta relación con Nona y, en vez de aclarar -como hizo ella ante las cámaras- qué tipo de vínculo existe, optó por cantar amablemente a la reportera.

Tan simpático estaba que no dudó en darle dos besos y preguntarle qué tal estaba. Eso sí, no quiso responder a la pregunta ni tampoco a qué le parece la felicidad con la que Aitana se muestra ante sus fans desde que comparte su vida con Plex.

Siempre tan discreto con su vida privada, el artista ni siquiera quiso explicar públicamente los motivos que le llevaron a romper su relación con Aitana... por lo que tampoco extraña que ahora no quiere hablar de su vínculo con Cobo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump ofrece imponer sanciones de calado a Rusia si todos los países OTAN cesan la compra de petróleo ruso

Trump ofrece imponer sanciones de

Gamarra (PP): "Lo normal en un Gobierno débil con el 'sanchismo' es lo contrario a la normalidad democrática"

Gamarra (PP): "Lo normal en

Los hutíes denuncian daños en el Museo Nacional en Saná a causa de los últimos bombardeos de Israel

Los hutíes denuncian daños en

La tecnología de reconstrucción de IA generativa de Fujitsu facilita crear modelos ligeros y energéticamente eficientes

Infobae

Mueren doce militares en un enfrentamiento con el grupo armado TTP en el norte de Pakistán

Mueren doce militares en un