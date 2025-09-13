Reino Unido apunta a un "descenso moderado" en agosto de los avances de Rusia en Ucrania

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado este sábado que el Ejército de Rusia logró capturar en agosto entre 450 y 500 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania, lo que ha descrito como "un descenso moderado" en sus avances respecto a los de los seis meses anteriores.

Así, han recordado que las fuerzas rusas tomaron entre 500 y 550 kilómetros cuadrados ucranianos en julio, así como entre 550 y 600 kilómetros cuadrados en junio. "Esto llega tras meses de aumentos entre marzo y junio", han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

"Es probable que los contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los alrededores de Pokrovsk, Kupiansk y Sumi contribuyeran a la reducción moderada del ritmo de ganancias territoriales rusas en agosto de 2025", han explicado.

Asimismo, han incidido en que las tropas rusas "continúan utilizando tácticas modificadas, habiendo pasado de utilizar la masa para lograr ganancias territoriales a atacar con pequeños grupos de asalto de infantería apoyados por artillería, bombas planeadoras y sistemas aéreos no tripulados".

"Es probable que esto haya contribuido a la reducción de las tasas mensuales de bajas en Rusia, mientras se mantiene un alto ritmo operativo en toda la línea del frente y se siguen logrando avances territoriales constantes", han valorado, antes de indicar que, pese a estos descensos en las bajas, Moscú sigue sufriendo "bajas significativas".

"Rusia ha sufrido probablemente 300.000 bajas en conflicto en 2025 y 1.080.000 bajas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022", han zanjado los servicios de Inteligencia británicos, que recogen los datos facilitados por el Estado Mayor del Ejército ucraniano, sin que Moscú haya facilitado un balance desde hace meses.