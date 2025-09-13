Agencias

Raquel Revuelta muestra todo su apoyo a Mar Flores tras la publicación de sus memorias

Las memorias de Mar Flores que han visto la luz esta semana han provocado una revolución informativa al tratar de nuevos temas de hace treinta años. Muchos han sido los rostros conocidos que se han posicionado en contra de la modelo, pero también ha recibido apoyos.

Raquel Revuelta se ha dejado ver esta semana ante los medios de comunicación y al ser preguntada por ello ha confesado que le parece "genial" que la modelo se haya atrevido a contar su verdad: "Me parece una chica normal que ha vivido conforme a su edad, a sus tiempos".

Sin embargo, entiende que lo que le ha ocurrido es que "se le ha mirado con lupa y se ha ampliado toda su vida" y piensa que no a todo el mundo se le trata igual: "A saber si pusiéramos la lupa y el foco en una persona que nos encontrásemos".

Además, Raquel ha desvelado que conoce a Mar desde hace décadas porque "casi empezamos las dos al mismo tiempo" y le ha gustado "las entrevistas que ha venido haciendo" estos días y considera que "es muy cierto todo lo que cuenta".

De esta manera, Revuelta ha afirmado con rotundidad que "no tengo por qué no creerme lo que ella está contando en primera persona, ¿no? No tengo por qué no creérmelo conociéndola un poquitito solo"... dejando claro su total apoyo a la modelo.

