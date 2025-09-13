Pakistán y EEUU se comprometen fortalecer más la "trayectoria positiva" de sus vínculos bilaterales

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Muhammad Ishaq Dar, y el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se han mostrado este sábado satisfechos con el estado actual de sus relaciones bilaterales y se han comprometido a estrechar lazos y profundizar la cooperación en distintos ámbitos.

El intercambio de pareceres entre Rubio y Dar se ha producido en el marco de una llamada telefónica efectuada este sábado por la noche por el secretario estadounidense, según ha informado el propio Ministerio de Exteriores paquistaní en una publicación en su cuenta en la red social X, antes Twitter..

"Ambos líderes han expresado su satisfacción por la trayectoria positiva de las relaciones entre Pakistán y Estados Unidos y analizaron los recientes acontecimientos regionales e internacionales", ha explicado el Ejecutivo paquistaní en el mismo escrito.

Asimismo, han abogado por el fortalecimiento continuo de las relaciones entre ambas naciones, reafirmando sus compromisos "en diversas áreas de cooperación".