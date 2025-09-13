Óscar López llama a "rechazar el odio" de una "derecha malhumorada" que "envenena a la sociedad": "Luego nos lamentamos"

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha llamado este sábado a "rechazar el odio" de la "derecha malhumorada y cabreada" que, a su juicio, "envenena a la sociedad": "Luego nos lamentamos", ha apuntado, en medio del debate por el incremento de la violencia política en Estados Unidos tras el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk.

Así se ha pronunciado López durante su intervención en el acto de inauguración de la nueva sede del Partido Socialista de Madrid (PSM) que él lidera, donde también ha aludido a los ataques a sedes socialistas que han tenido lugar en los últimos meses.

También se ha referido a este asunto la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, quien ha cifrado en más de 200 las vandalizaciones a sedes del PSOE en los últimos dos años y ha recordado que muchos de sus compañeros han sufrido "agresiones gravísimas".

En este contexto, se ha preguntado si los dirigentes del PP no condenan los ataques a las sedes socialistas porque los realizan familiares de cargos 'populares' y lo ha dicho tras la detención de un hijo de la alcaldesa de Bezana (Cantabria), Carmen Pérez, del PP, como presunto autor del que sufrió el pasado mes de abril la sede del PSOE cántabro.

Ha mencionado, en concreto, el ataque con explosivos casero que tuvo lugar en abril contra su sede de Cantabria y uno de cuyos "presuntos autores" es hijo de la primera edil de Bezana. Pérez expresó ayer su "tremendo dolor" ante estos hechos. "Quizás sea el trago más duro de mi vida. Todavía me cuesta asimilar que mi hijo pueda estar implicado en un acto tan mezquino", comentó, condenando el ataque.

"¿Os imagináis que qué nos estarían diciendo si hubiera sido al revés? ¿Es por esto por lo que el PP no condena los ataques a nuestras sedes y no apoyan nuestra moción contra la violencia?", ha lanzado la 'número tres' del PSOE.

FEIJÓO, DEJE DE "ALIMENTAR LA VIOLENCIA" Y FRENE A TELLADO

En este contexto, ha avisado de que "llamar hijo de puta al presidente del Gobierno, convertirlo en una broma insidiosa y repetirla hasta la saciedad, alimentando la crispación, es también ser partícipe de la violencia".

Y ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "deje de insultar y de alimentar la violencia" y que "censure" el "lenguaje guerracivilista" de su secretario general, Miguel Tellado, que le "revuelve las tripas".

"Cuánta infamia, cuánta desmemoria y cuánta bajeza hay que tener para hablar de cavar fosas en un país donde todavía hoy tantísimas familias desesperan con recuperar a sus familiares", ha añadido, antes de explicar que dos de sus bisabuelos fueron fusilados con tres días de diferencia en 1939 y que su madre murió sin "haber podido encontrar los restos de su abuelo".

Así, ha hecho hincapié en que "no se puede trivializar" con ese lenguaje ni con ese dolor porque "cuando se normaliza el odio y se banaliza la violencia, se cruzan líneas en una sociedad democrática que no pueden permitirse volver a pisar".

Para Torro, "en un momento en el que algunos anhelan cavar fosas como en el 36 y enterrar a un Gobierno legítimamente elegido por las urnas", no hay "nada más revolucionario que inaugurar una sede socialista".