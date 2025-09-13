Agencias

Mueren tres personas por la caída de un teleférico en el monte Elbrus, en Rusia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos tres personas han muerto a causa de la caída de un teleférico en el monte Elbrus, en la república rusa de Kabardia-Balkaria, situada en el Cáucaso norte, según han confirmado las autoridades del país euroasiático.

La Comisión de Investigación de Kabardia-Balkaria ha indicado en su cuenta en Telegram que los efectivos desplegados en el lugar han localizado hasta ahora tres cuerpos, antes de agregar que los trabajos de búsqueda y rescate continúan activos.

Asimismo, ha recalcado que las primeras pesquisas han permitido determinar que el suceso habría sido un accidente, causado por un fallo en uno de los cables del teleférico. El cable se habría roto, provocando la caída al vacío de varias cabinas, junto con sus ocupantes, entre los que hay varios heridos de diversa consideración.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Canadá convoca al embajador de Rusia en protesta por la incursión de drones en Polonia

Canadá convoca al embajador de

Alejandra Rubio defiende a Mar Flores tras las declaraciones que hizo sobre ella

Alejandra Rubio defiende a Mar

Revelan qué significa el triángulo en la etiqueta de la ropa: casi nadie lo sabe

Infobae

Elsa Anka, la amiga incondicional que no se separa de Mar Flores

Elsa Anka, la amiga incondicional

Un estudio apunta que los maratones de series o libros fomentan la imaginación y ayudan frente al estrés

Infobae