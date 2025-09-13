Mueren doce militares en un enfrentamiento con el grupo armado TTP en el norte de Pakistán

Al menos doce militares paquistaníes han muerto en un enfrentamiento con el grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistán (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en la provincia de Jíber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán, según ha confirmado este sábado el Ejército paquistaní.

Las Fuerzas Armadas de Pakistán han indicado en un comunicado que los enfrentamientos estallaron en Waziristán Sur y se saldaron con la "neutralización" de trece miembros de Fitna al Juarij, nombre usado por Islamabad para referirse al citado grupo.

"Durante el intenso intercambio de disparos, doce valientes hijos de la tierra, que lucharon con valentía, realizaron el sacrificio último y abrazaron el martirio", ha especificado, antes de afirmar que las tropas incautaron además diverso armamento tras los combates.

Asimismo, ha subrayado que otros 22 sospechosos murieron en otra operación en el distrito de Bajaur, al tiempo que ha destacado que cuenta con información de Inteligencia que "confirma de forma inequívoca la participación física de ciudadanos afganos en estos actos atroces".

El Ejército paquistaní ha manifestado además que las "operaciones de limpieza" siguen activas en la zona para "eliminar a cualquier otro miliciano respaldado por India que sea hallado en la zona, ya que las fuerzas de seguridad paquistaníes están decididas a erradicar la amenaza del terrorismo patrocinado por India en el país".

"Por otra parte, el uso de territorio afgano contra Pakistán por parte de terroristas de Fitna al Juarij sigue siendo motivo de gran preocupación. Pakistán espera que el Gobierno interino afgano cumpla sus responsabilidades y niegue el uso de su territorio para actividades terroristas contra Pakistán", ha zanjado.

Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha aplaudido a las fuerzas de seguridad por matar a 35 supuestos terroristas y ha rendido tributo a los soldados muertos, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno con la eliminación del "terrorismo", según ha recogido la agencia estatal paquistaní de noticias, AAP.

Las autoridades paquistaníes se han mostrado muy críticas por los talibán por lo que consideran una inacción ante TTP y sus continuados atentados, motivo por el que han amenazado en varias ocasiones con llevar a cabo operaciones transfronterizas si Kabul no actuaba con dureza contra el grupo terrorista.

De hecho, durante los últimos meses ha lanzado varios bombardeos contra el país vecino, incluido uno a finales de agosto que se saldó con tres muertos. Asimismo, otro ataque aéreo perpetrado en enero cerca de la frontera se saldó con 45 fallecidos, tras lo que Islamabad reiteró que actúa contra posiciones de TTP en territorio afgano.

El grupo TTP, que difiere de los talibán afganos en asuntos organizativos pero sigue la misma interpretación rigorista del islam suní, aglutina a más de una docena de grupos de militantes islamistas que operan en Pakistán, donde han matado a unas 70.000 personas en dos décadas de violencia.