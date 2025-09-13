Agencias

Muere un motorista tras colisionar con un camión en Martos

Por Newsroom Infobae

Un motorista de 33 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado este sábado en la localidad de Martos (Jaén), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El teléfono 112 ha atendido a las 7,49 horas de este sábado una llamada de socorro que alertaba de la colisión de un camión y una moto en la calle Bailén, en el Polígono Industrial Cañada de la Fuente, en la que indicaba que el motorista estaba inconsciente en el suelo.

De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil. Hasta el lugar se ha desplazado un equipo médico que nada ha podido hacer por salvar la vida del motorista.

