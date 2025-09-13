María Adánez habla maravillas de la Reina Letizia

Hace unos días, María Adánez coincidía con la Reina Letizia en un acto oficial y protagonizaron un tierno momento al darse dos besos. La monarca se saltó el protocolo para saludar efusivamente a la actriz y, horas más tarde, esta misma habló sobre ese momentazo.

La intérprete confesó que la Reina Letizia "es una mujer increíble, una mujer inteligente" y aseguró que "me llena de orgullo que ella sea la reina de este país porque es una mujer que se nota que es periodista, es decir, que está formada, una mujer cercana, profesional, muy inteligente, muy lista, una mujer bellísima en las cortas distancias".

Además, desveló que "solo tengo halagos" hacía los reyes porque "están haciendo una labor en distintos ámbitos muy importante y muy bonita, tanto ella como el rey", demostrando así su admiración.

Fue en la III edición del Congreso sobre Trata de Seres Humanos -que tiene como objetivo abordar los vínculos entre la prostitución, pornografía y trata, así como prevenir el fenómeno y cuidar de las víctimas- donde ambas coincidieron.