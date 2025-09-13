Agencias

Las tormentas eléctricas suspenden la segunda jornada de SailGP en Saint-Tropez y España termina tercera

Por Newsroom Infobae

La segunda jornada de carreras del Gran Premio de Francia de SailGP, prevista para este sábado en las aguas de Saint-Tropez, ha sido cancelada debido a la llegada de tormentas eléctricas, una cancelación que deja al Spain SailGP como tercer clasificado de la cita.

"Debido a la llegada de tormentas eléctricas, las carreras del segundo día del ROCKWOOL France Sail Grand Prix/Saint-Tropez han sido canceladas. La competición pide disculpas por las molestias ocasionadas y agradece a sus seguidores y socios su comprensión y apoyo", indicó la organización.

Además, informó de que los resultados del fin de semana se calcularán en función de la clasificación del primer día, por lo que el Emirates Great Britain SailGP Team se proclama ganador del ROCKWOOL France Sail Grand Prix, seguido por los Black Foils SailGP Team neozelandeses y 'Los Gallos'.

Nueva Zelanda domina la clasificación general del campeonato con 70 puntos, por delante de Gran Bretaña, con 68, y Bonds Flying Roos SailGP Team (Australia), con 67. La España de Diego Botín, defensora del título, es cuarta con 64 unidades.

EuropaPress

