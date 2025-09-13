Las autoridades talibán en Afganistán mantienen en Kabul una reunión con una delegación de EEUU

Las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control de Afganistán en agosto de 2021 han mantenido este sábado una reunión con una delegación en Estados Unidos para abordar las relaciones bilaterales y la situación de los estadounidenses detenidos en el país centroasiático, según ha confirmado Kabul.

El Ministerio de Exteriores afgano ha detallado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la delegación estadounidense estaba integrada por el enviado especial del presidente, Donald Trump, para la respuesta sobre rehenes, Adam Boehler, y por el antiguo enviado especial de Washington para Afganistán, Zalmay Khalilzad.

Así, ha destacado que durante el encuentro se mantuvieron "debates exhaustivos sobre las vías para desarrollar las relaciones bilaterales, asuntos sobre ciudadanos y las inversiones y otras oportunidades en Afganistán", antes de especificar que se abordó la situación de "ciudadanos que están presos en uno u otro país".

"Ambas partes enfatizaron la necesidad de continuar trabajando juntas en diversos temas actuales y futuros en las relaciones bilaterales", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que existe "una buena oportunidad para normalizar las relaciones y resolver cuestiones tan complejas en las relaciones bilaterales".

El Gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado por ahora sobre la reunión, algo que tampoco ha hecho Khalilzad, principal mediador estadounidense en el histórico acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 entre Washington y los talibán, que posteriormente lanzaron una ofensiva con la que tomaron Kabul en medio de la retirada de tropas internacionales.

Las nuevas autoridades, instauradas por los talibán 20 años después de ser expulsados del poder en la invasión encabezada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, no han logrado hasta ahora el reconocimiento de Washington ni de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, algo que hasta ahora solo ha hecho Rusia.