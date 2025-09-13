Agencias

La Universidad de Berkeley entrega al Gobierno federal de EEUU 160 nombres por casos de antisemitismo

Por Newsroom Infobae

La Universidad de California-Berkeley ha entregado a la Administración federal documentación con los nombres de 160 estudiantes y trabajadores de este centro educativo que estarían implicados en casos de antisemitismo, como víctimas o como responsables, informa 'The New York Times'.

La propia universidad ha informado de que han notificado a estas 160 personas de que sus nombres aparecen en los documentos remitidos al Departamento de Educación en el marco de la investigación federal abierta tras las protestas propalestinas en los campus universitarios.

El Gobierno federal estadounidense ha amenazado a varias universidades con retirarles la financiación federal y la posibilidad de admitir a estudiantes extranjeros tras acusar a estas universidades, la mayoría de élite, de fomentar el adoctrinamiento y el antisemitismo.

Las autoridades han endurecido las normas de derechos civiles aplicadas por el Gobierno federal en instituciones de educación superior a raíz de las manifestaciones en favor de Palestina en el marco de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

La administración ya ha recortado fondos a varias universidades, entre ellas la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), por la supuesta violación de las leyes contra la discriminación en medio de las multitudinarias protestas propalestinas.

