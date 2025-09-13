Agencias

Kiko Rivera confirma que va a seguir habiendo cordialidad con Irene Rosales

Irene Rosales y Kiko Rivera se dejaban ver juntos hace unos días llevando a su hija Carlota al colegio en su primer día de clase demostrando cordialidad. A pesar de que hayan decidido tomar caminos separados para ellos lo más importante es el bienestar de sus hijas, así lo confesaban en sus redes sociales.

Además, la influencer ha confesado esta semana que Kiko sigue formando parte de su familia puesto que es el padre de sus hijas y advertía ante las cámaras que les vamos a seguir viendo juntos porque así lo van a hacer por ellas.

Ahora, ha sido Kiko Rivera quien ha asegurado que las imágenes junto a su exmujer no tienen nada de especial: "Es normal, ¿no?" y también ha confirmado que para él, Irene sigue formando parte de su familia a pesar de que hayan tomado la decisión de separarse: "Por supuesto que sí".

Al comentarle que su exmujer ha desvelado estos días ante las cámaras que va a seguir habiendo una cordialidad entre ellos por el bien de sus hijas, el dj ha confirmado que "por mi parte también". Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja ha evitado desvelar cómo está llevando esta delicada situación.

