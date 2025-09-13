Agencias

Elsa Anka, la amiga incondicional que no se separa de Mar Flores

Por Newsroom Infobae

Guardar

Mar Flores ha concedido entrevistas con los medios de comunicación esta semana con motivo de la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', pero lo cierto es que las más sonadas han sido las que ofrecía en 'El Hormiguero' y 'Y ahora Sonsoles'.

Muchos han sido los rostros conocidos que han juzgado el testimonio de la modelo y pocos los que se han puesto a su lado. Sin embargo, Elsa Anka acudía este viernes al programa de Sonsoles Ónega y allí mostró todo su apoyo a la modelo.

Tras su intervención, en la que aseguró haber sido testigo del calvario que vivió Mar durante su matrimonio con Carlo, la madre de Lidia Torrent confesó que "claro" que le duele escuchar que Alessandro Lequio y Cayetano Martínez de Irujo digan de su amiga es una mentirosa.

La presentadora salió en defensa de la modelo y aseguró que desconoce el porqué no hay otra compañera que hable a favor de Mar: "No sé. Yo sé la relación que tengo con ella, yo me paso mucho rato con ella" y recalcó que "llevo 35 años con ella a su lado".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Canadá convoca al embajador de Rusia en protesta por la incursión de drones en Polonia

Canadá convoca al embajador de

Mueren tres personas por la caída de un teleférico en el monte Elbrus, en Rusia

Mueren tres personas por la

Alejandra Rubio defiende a Mar Flores tras las declaraciones que hizo sobre ella

Alejandra Rubio defiende a Mar

Revelan qué significa el triángulo en la etiqueta de la ropa: casi nadie lo sabe

Infobae

Un estudio apunta que los maratones de series o libros fomentan la imaginación y ayudan frente al estrés

Infobae