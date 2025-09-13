El Rey Juan Carlos I disfruta de las regatas de Sanxenxo junto a su sobrina Simoneta Gómez-Acebo

En mitad de la polémica por la publicación de sus memorias, el Rey Juan Carlos I está disfrutando de un nuevo fin de semana en Sanxenxo con motivo de las regatas que se celebran en la localidad. Fue el pasado jueves cuando el emérito aterrizó en Galicia y hoy se ha dejado ver embarcando con una compañía muy especial.

Su sobrina Simoneta Gómez-Acebo ha sido uno de los familiares que no ha dudado en viajar hasta el norte para reencontrarse con el emérito y disfrutar juntos de este deporte que lleva practicando desde hace años y que le ha permitido regresar a España tras su marcha en 2020.

Se ha hablado mucho de la 'no publicación' de sus memorias, pero la editorial Planeta se ha pronunciado esta semana y ha anunciado que publicará en la primera semana de diciembre 'Reconciliación', las memorias del emérito. Según Planeta, son "unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de la historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal".