Agencias

El Palacio de Festivales arranca su programación este sábado con el estreno del espectáculo de danza 'Lake machine'

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Palacio de Festivales de Cantabria arrancará este sábado, 13 de septiembre, su programación semestral con el estreno del espectáculo de danza 'Lake machine', de la coreografía brasileña afincada en la región Mari Paula.

La función tendrá lugar en la Sala Pereda, a las 20.00 horas, y se desarrollará en 60 minutos sin descanso.

En 'Lake machine' Mari Paula reinventa con "determinación y sensibilidad" el universo clásico al que las mujeres se han visto encadenadas a lo largo de los siglos.

Así, partiendo de la tradición del ballet y el teatro, la coreógrafa rescata a tres figuras icónicas: Odette y Odile de 'El lago de los cisnes' y Ofelia de 'Hamlet', para liberarlas de "los roles de víctimas, locas o mártires a los que han sido condenadas por quienes escribieron sus historias".

Por ello, la pieza es una respuesta "contemporánea y visceral" a la lógica "clasista, blanca y patriarcal" que ha diseñado y perfilado estas obras desde hace más de 25 siglos.

Además, 'Lake machine' también representa un acto autobiográfico, donde la directora confronta el duelo de sus tres hijas nacidas muertas y transforma esa experiencia íntima en una coreografía "liberadora".

La música de Tchaikovsky y de José Venditti dialogan con la escena para abrir espacios donde el cuerpo femenino y sus múltiples identidades no solo existen, sino que reclaman presencia y reconocimiento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Pre) El Betis busca reconducir su camino y Celta y Girona quieren estrenar su casillero de victorias

(Pre) El Betis busca reconducir

Marc Márquez se va al suelo y Bezzecchi recoge el testigo en la esprint

Marc Márquez se va al

Madrid inicia la cuenta atrás de 365 días para convertirse en "la capital mundial de la Fórmula 1"

Madrid inicia la cuenta atrás

El Oviedo actuará "con toda la dureza" que pueda con el aficionado que insultó de forma racista a Mbappé

El Oviedo actuará "con toda

Los nuevos auriculares Nothing Ear (3) llegarán con un diseño ultradelgado, transparencias y componentes de aluminio

Los nuevos auriculares Nothing Ear