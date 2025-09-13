El nuevo primer ministro francés retira la propuesta de anular dos festivos del calendario laboral

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado este sábado la retirada de la propuesta de su predecesor, François Bayrou, para la eliminación de dos festivos del calendario laboral.

"Hay cuestiones de justicia fiscal, de reparto del esfuerzo y hay que trabajar en ello sin ideología. Estoy dispuesto a ello (...). Quiero que respetemos a quienes trabajan (...). Escucho lo que dicen nuestros conciudadanos: quieren que el trabajo sea rentable", ha declardao Lecornu para argumentar la retirada en una entrevista con la prensa regional francesa.

Sin embargo, revertir esta medida "requerirá encontrar otras fuentes de financiación" para reducir la deuda. Para ello, deberá formar gobierno, elaborar un presupuesto y, posteriormente, debatir y alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas.

"El futuro presupuesto podría no corresponder del todo a mis convicciones... Es casi seguro", ha reconocido antes de apuntar a los posibles aliados políticos. "Quiero un debate parlamentario moderno y franco, de muy alto nivel, con el Partido Socialista, los Ecologistas y el Partido Comunista. Esta izquierda republicana, cuyos valores conocemos, debe liberarse de La Francia Insumisa, que se autoexcluye del debate y prefiere el desorden", ha reprochado.

Lecornu se ha referido a posibles conversaciones con la ultraderechista Agrupación Nacional. "Si me preguntan si deberíamos llegar a un acuerdo político con la Agrupación Nacional, la respuesta es, obviamente, no. Por otro lado, negarse a debatir asuntos en la Asamblea Nacional con diputados elegidos por un tercio del pueblo francés no tendría sentido", ha apuntado.

En cuanto a los beneficios de los exministros ha argumentado que "no podemos pedir a los franceses que hagan un esfuerzo si quienes están a la cabeza del Estado no lo hacen". Así, ha anunciado que pondrá fin a los últimos privilegios que aún se conceden "de por vida" a algunos antiguos miembros del Gobierno.

Además, requerirá a los altos funcionarios que examinen el gasto estatal, como las delegaciones u oficinas interministeriales, y planteará "un gran acto de descentralización".

"Necesitamos definir qué esperamos del Estado, en un momento en que las expectativas serán cada vez mayores, sobre todo en materia de soberanía", ha señalado.

Mientras, el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se ha referido de nuevo este sábado a la derrota de la moción de confianza del pasado 8 de septiembre que supuso el fin del Gobierno Bayrou. "No se trata de una fórmula retórica ni de una fórmula oratoria. El voto de confianza del 8 de septiembre es en sí mismo una victoria popular masiva. Habéis conseguido lo que era imposible conseguir en las Asambleas", ha resaltado.

"Hemos derrocado dos gobiernos sin disparar un tiro, mediante una estrategia organizada día tras día, combinando la acción popular autoorganizada", ha argumentado en un mensaje en X.

Por su parte, el dirigente de la Agrupación Nacional Jordan Bardella ha instado a Lecornu a "asumir" la "ruptura" que supuso el cambio de gobierno. "O acepta esta ruptura, o el gobierno no sobrevivirá", ha advertido Bardella desde Burdeos.

"El contexto ha cambiado. El señor Lecornu no cuenta con la mayoría. Es uno de los partidarios más fieles del presidente de la República, por lo que la ruptura quizá le resulte más difícil que a Michel Barnier y François Bayrou. O acepta esta ruptura, o el gobierno no sobrevivirá, ha argüido.