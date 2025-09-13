Detenidos varios cargos públicos municipales opositores de Estambul

Las autoridades de Turquía han emitido este sábado órdenes de arresto contra 48 individuos, incluido el alcalde del municipio de Bayrampasa, en Estambul, Hasan Mutlu, en el marco de una operación anticorrupción.

En total hay 37 detenidos, incluido Mutlu, los vicealcaldes Atilla Özen, Hakan Bas, Lütfi Kadiogullari, Gündüz Kalkan y el gerente de asuntos legales Bilgehan Yagci, según ha informado la televisión turca TRT. Otros siete individuos que no estaban en sus domicilios también han sido detenidos.

Los detenidos han sido sometidos a exámenes de salud y trasladados a los calabozos de la Policía de la calle Vatan. En total se han realizado 72 registros en inmuebles, incluidos domicilios particulares y sedes de empresas en Bayrampasa.

Asimismo ha sido registrada la sede del Ayuntamiento de Bayrampasa, gobernado por el opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), bajo las órdenes de la Fiscalía.

Entre los sospechosos están cargos políticos municipales, pero también funcionarios de Bayrampasa acusados de "malversación, extorsión, emisión y recepción de sobornos y manipulación de licitaciones", según el comunicado de la Fiscalía.

El propio Mutlu ha publicado un mensaje en su cuenta en X en el que subraya que mantiene "la frente alta y la serenidad". "No hay acto del que no pueda dar cuenta. La detención que sufro hoy es simplemente consecuencia de nuestros esfuerzos por servir a Bayrampasa", ha destacado.

"Lo sucedido no son más que operaciones políticas y calumnias infundadas. Tengan la seguridad de que, junto con ustedes, los valiosos residentes de Bayrampasa, superaremos estas calumnias y estos actos de deshonestidad. Me confío una y otra vez a la conciencia y al apoyo del pueblo de Bayrampasa", ha añadido.

El Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sufrió una dura derrota en las elecciones locales del año pasado y desde entonces la oposición denuncia una campaña de criminalización para perseguir a los cargos electos.