(Crónica) El Chelsea falla por el liderato compartido

El Chelsea FC ha empatado (2-2) en su visita al Brentford FC durante el último partido de este sábado en la jornada 4, fallando los 'blues' en su objetivo de alcanzar un liderato de la Premier League que ahora es compartido por Arsenal FC, Tottenham Hotspur y AFC Bournemouth junto a un Liverpool FC que disputará su encuentro en la sesión dominical.

Así, el Arsenal alcanzó los nueve puntos de ese coliderato venciendo en casa sin demasiados problemas al Nottingham Forest, con dos goles de Martín Zubimendi y otro de Viktor Gyökeres. Por su parte, el Tottenham logró idéntico resultado a domicilio tras ganar al West Ham con dianas de Pape Matar Sarr, de Lucas Bergvall y de Micky van de Ven.

En cambio, al Bournemouth le costó más llegar a esos nueve puntos por su triunfo por 2-1 sobre el Brighton & Hove Albion con tantos de Alex Scott y el definitivo, transformando un penalti, de Antoine Semenyo. De cara al domingo, tendrá el Liverpool la opción de volver a distanciarse en la cúspide de la tabla liguera si puntúa en su visita al Burnley.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 4 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Sábado.

Arsenal - Nottingham Forest 3-0.

Bournemouth - Brighton 2-1.

Crystal Palace - Sunderland 0-0.

Everton - Aston Villa 0-0.

Fulham - Leeds 1-0.

Newcastle - Wolverhampton 1-0.

West Ham - Tottenham 0-3.

Brentford - Chelsea 2-2.

-Domingo 14.

Burnley - Liverpool.

Manchester City - Manchester United.