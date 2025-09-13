Agencias

Abbas abandona un hospital de Jordania tras someterse a pruebas rutinarias

Por Newsroom Infobae

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha abandonado este sábado un hospital de la capital de Jordania, Amán, tras realizarse pruebas rutinarias, que no revelan problemas graves de salud, según la agencia oficial palestina de noticias WAFA.

Abbas, de 89 años, ha recibido el alta del Hospital Jordano tras realizarse estas pruebas, sobre las que no han trascendido más detalles, en el marco de una visita oficial que inició el miércoles, cuando se reunió con el rey Abdalá II de Jordania para abordar la situación en la región.

El presidente palestino aplaudió entonces la labor de Amán y su apoyo a la solución de dos Estados, en medio de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza y el aumento de sus incursiones militares en Cisjordania, así como la expansión de los asentamientos y los llamamientos del Gobierno de Israel contra la citada solución, respaldada internacionalmente.

