Agencias

Zelenski afirma que las tropas ucranianas han "frustrado" la ofensiva rusa en Sumi

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que las tropas ucranianas han "frustrado" la ofensiva de Rusia en la región de Sumi (noreste), después de varios meses de intensos combates en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden de su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"A día de hoy, podemos afirmar que la ofensiva rusa en la región de Sumi ha sido completamente frustrada por nuestras fuerzas", ha indicado a través de su canal en Telegram tras reunirse con la cúpula del Ejército.

Zelenski ha matizado que los combates en las zonas fronterizas de la mencionada región "continúan", pero ha asegurado que "el grupo ruso que se dirigía a Sumi ha perdido capacidad ofensiva debido a las bajas sufridas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU anuncia la firma de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre el Gobierno congoleño y el M23

EEUU anuncia la firma de

Túnez afirma que el segundo ataque contra la flotilla "fue premeditado" y promete "esclarecer los hechos"

Túnez afirma que el segundo

Francia, Alemania y Reino Unido subrayan que el ataque israelí en Doha pone en riesgo un acuerdo para Gaza

Francia, Alemania y Reino Unido

Lleyton Hewitt, capitán australiano de Copa Davis, es suspendido dos semanas por conducta ofensiva

Lleyton Hewitt, capitán australiano de

El comentarista estadounidense Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah

El comentarista estadounidense Charlie Kirk