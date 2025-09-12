Xabi Alonso: "Queremos que todos se sientan en el barco y preparados para remar cuando sea necesario"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha comentado este viernes que quiere que "todos" sus jugadores se sientan "en el barco" del equipo porque deben estar "preparados para remar" cuando sea necesario, y recalcó que tres partidos en un periodo muy pequeño de tiempo para poder "sacar conclusiones", tanto en el esquema de juego como en los jugadores utilizados.

"Queremos tener éxito y gestionar bien el equipo, con las calidades futbolísticas y con las calidades humanas. Queremos que todos se sientan en el barco y preparados para remar cuando sea necesario. Ahora empezamos un bloque muy exigentes con partidos cada tres días hasta el siguiente parón y necesitamos todos en la misma dirección", afirmó el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la visita de los blancos a Anoeta, para enfrentarse a la Real Sociedad en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

Xabi Alonso valoró positivamente el tener "más jugadores de lo normal" durante el parón de selecciones. "Afrontamos un bloque de partidos con ganas de seguir la dinámica y seguir creciendo. Estamos en fase de seguir consolidando cosas y analizando qué es lo que podemos mejorar. Empezamos en Anoeta, que siempre es una salida exigente, y en esta primera fase de la temporada tienes que ir fijando objetivos a corto plazo para llegar en buenas condiciones a abril y mayo", añadió.

Una vuelta a Anoeta que será especial para el técnico tolosarra, que vistió la camiseta de la Real Sociedad. "No sé con quién irá mi padre, eso tendrías que preguntar a él, espero que con nosotros. Pero sí que en casa es un partido especial", confesó.

Ante la Real Sociedad, podría volver el tridente formado por Vinícius Jr., Rodrygo y Kylian Mbappé, hasta el momento inédito en Liga, aunque según el técnico blanco que no lo hayan hecho hasta ahora "no significa nada". "Tan solo llevamos tres partidos, a veces pretendemos sacar conclusiones muy definitivas después de un periodo muy corto. Hay que ir con más calma, y con un plazo más amplio ya podremos valorar", agregó.

Alonso también destacó el "buen momento" que atraviesa Mbappé, "físico y personal". "Está afrontando esta segunda temporada con muchas ganas, le ves en el día a día también asumiendo el rol de líder. Tenemos que ir poco a poco asentando las bases de cómo queremos competir y de cómo queremos funcionar para ir desarrollándonos como equipo. Kylian es fundamental y le necesitamos", halagó.

Sobre el estado físico del equipo, el donostiarra confirmó que están "mejor", y que ahora entran en su dinámica normal, que es "jugar partidos cada tres días". "Necesitamos gente fresca, gente que esté con esa sensación de que puede participar en cualquier momento. Vamos a recuperar efectivos y tendremos pocos lesionados, o sea que estamos con buenas garantías", indicó.

Además, el entrenador madridista confesó que sabe que tiene "mucha trascendencia" tanto en la Liga como en la Champions estos próximos partidos. "Son puntos que pueden ser decisivos a largo plazo. El martes también recibimos al Olympique de Marsella en casa, y son rivales diferentes pero que hay que afrontarlos", recordó.

"Con Jude Bellingham quiero ser optimista y esperar que pueda estar antes de octubre. Ha empezado a hacer cosas parciales con el grupo sin contacto pero ha hecho un gran esfuerzo en la recuperación y se encuentra muy bien. Camavinga está en unos plazos parecidos, ya está entrenando con el grupo, y si no hay ningún contratiempo, en breve estará de nuevo en la convocatoria. A Mendy le queda un poco más", repasó Xabi Alonso el estado de la enfermería blanca.

Sobre la competencia en cada puesto del equipo, Xabi alonso se mostró encantado porque la ve como "una competitividad sana". "Es bueno para el equipo y para los jugadores que tenga tengas que estar exigidos para dar lo mejor de uno mismo. Tanto Alexander Arnold como Carvajal han estado participando y es algo muy sano para el día a día de la plantilla", personificó en la pugna por el puesto en el lateral derecho.

"No es algo de lo que me haya olvidado. Tenemos cinco centrales, y por las calidades de los jugadores podemos hacerlo, que no lo hayamos hecho en tres partidos no son conclusiones definitivas. Queda mucho para poder definir un plan de partido y querer jugar con ese con ese sistema y con esa idea", indagó Alonso sobre la posibilidad de volver al esquema de tres centrales utilizado en el Mundial de Clubes.

Por último, estimó de manera positiva el vídeo del CTA explicando las jugadas polémicas de las tres primeras jornadas, aunque señaló que hay puntos en los que puedes estar "más de acuerdo o más desacuerdo". "Si ayuda a explicar situaciones y a que pueda haber menos errores, pues vendrá bien. Pero tenemos que aceptar que errores va a seguir habiendo", concluyó.