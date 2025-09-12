Agencias

Trump anuncia el arresto del supuesto asesino de Charlie Kirk

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes, "con un alto grado de certeza", que las fuerzas de seguridad han logrado arrestar a la persona que el miércoles asesinó de un disparo al activista ultraconservador Charlie Kirk, abatido durante un acto en una universidad de Utah.

"Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia", ha declarado Trump, en una entrevista a Fox News en la que ha aplaudido el "gran trabajo" de todas las administraciones y fuerzas implicadas.

El mandatario ha señalado que, en caso de que sea declarado culpable, "espera" que sea condenado a muerte, ya que Kirk "era una buena persona y no se merecía esto". Trump ya anunció el jueves que le concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Reina Sofía desafía al Rey Juan Carlos I en Ferrol

La Reina Sofía desafía al

Kike Calleja, primer expulsado de 'Supervivientes All Stars'

Kike Calleja, primer expulsado de

Sorpresa, un beso de 'Judas', y viejas rencillas que vuelven marcan las segundas nominaciones del 'All Stars'

Sorpresa, un beso de 'Judas',

Miri, preocupada por cómo está viendo Froilán su concurso, revela con una sonrisa cómo le llama en la intimidad

Miri, preocupada por cómo está

Alejandra Rubio se desmarca de Mar Flores: "No voy a decirle a la gente lo que tiene que hacer"

Alejandra Rubio se desmarca de