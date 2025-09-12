Agencias

Tres franciscanos procedentes de México atenderán el Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria)

Por Newsroom Infobae

Tres padres franciscanos procedentes de México atenderán el Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria), dedicado al Lignum Crucis, y algunas parroquias del valle de Liébana, donde se ubica.

Así lo informa la Diócesis de Santander en sus redes sociales, en las que indica que los franciscanos, "recién llegados" del país azteca, participarán el próximo domingo en la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz, cuya eucaristía tendrá lugar a las 12.00 horas en el monasterio.

La orden Franciscana anunció en abril de 2024 que abandonaba la custodia del monasterio de Santo Toribio de Liébana, que alberga la reliquia de la Santa Cruz desde hace más de once siglos, dada la elevada edad de la escasa media docena de monjes que lo habitaban y la inexistencia de relevo generacional.

Aunque el anuncio de la marcha generó incertidumbre, el Obispado aseguró desde un principio que el monasterio seguiría abierto y no se interrumpiría el culto.

En Santo Toribio, los franciscanos tienen la responsabilidad de velar y custodiar el Lignum Crucis, que es la reliquia más grande de la cruz de Cristo que se conserva en todo el mundo. Antes de su llegada, que tuvo lugar en 1961, los encargados de estas labores fueron los miembros de la orden de San Benito.

