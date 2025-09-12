Tenerife acogerá en noviembre el España-Georgia de la Fase de Clasificación para el Mundobasket de 2027

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció este viernes que el Pabellón de Deportes Santiago Martín, en La Laguna (Tenerife), acogerá el próximo 30 de noviembre el partido correspondiente a la Fase de Clasificación para el Mundial entre España y Georgia, que supondrá el regreso de la selección española masculina seis años después a la ciudad tinerfeña y el debut del nuevo seleccionador en territorio nacional.

"'La Familia' volverá a Tenerife el próximo 30 de noviembre para disputar la segunda jornada de la Fase de Clasificación para la Copa del Mundo de Catar de 2027. Georgia será el rival que pondrá el punto final a la primera Ventana (tres días antes, la Selección jugará en Dinamarca) que dirigirá el próximo seleccionador nacional. Una ilusionante y exigente nueva etapa para España que tendrá en el Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna (Tenerife) el primer partido en nuestro país", anunció la FEB en un comunicado.

Con este partido frente Georgía, España jugará su quinto partido en Tenerife, donde disputó dos amistosos en el verano de 2017 de preparación ante el Eurobasket ante Túnez y Bélgica y dos partidos de la Fase de Clasificación para la Copa del Mundo 2019, ante Ucrania en noviembre de 2018 y ante Turquía en febrero de 2019.

Este duelo será el segundo de la selección española en la Fase de Clasificación para el próximo Mundobasket, donde ha quedado emparejada en el Grupo A, además de con Georgia, con Dinamarca y Ucrania. Los tres primeros clasificados obtendrán el billete a la segunda y definitiva fase de clasificación, en la que cruzarán con los tres primeros clasificados del Grupo B (Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía).

"En la FEB estamos encantados de que la selección dispute en Tenerife su primer partido en España de la Fase de Clasificación para Catar 2027. Ahora iniciamos una nueva etapa en 'La Familia' y sabemos que vamos a contar con el apoyo y el calor de un público que siempre se ha volcado con la Selección como es el de Tenerife. Es el escenario ideal para que el equipo vaya dando los pasos necesarios parar lograr su próximo objetivo: estar en la próxima Copa del Mundo", aseguró Elisa Aguilar, presidenta de la FEB.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, indicó que es un "verdadero orgullo" volver a acoger un partido de la selección. "Seis años después, la selección regresa a una isla que siempre ha demostrado su pasión por el baloncesto y que volverá a volcarse con el equipo como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones", explicó.