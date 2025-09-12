Sorpresa, un beso de 'Judas', y viejas rencillas que vuelven marcan las segundas nominaciones del 'All Stars'

Una semana después del estreno de 'Supervivientes All Stars 2025', Kike Calleja ha tenido que decir adiós a la aventura tras convertirse en el primer expulsado de la edición tras su apretado duelo contra Fani Carbajo y Noel Bayarri.

Antes de abandonar definitivamente Honduras -ya que en esa ocasión no habrá un palafito o una playa secreta para dar una segunda oportunidad a los expulsados-, el tertuliano ha disfrutado de un último privilegio otorgado por Poseidón: 'El beso de la traición', un poder de dar un punto extra en las nominaciones al compañero al que diese un beso. Ha sido a Sonia Monroy que, extrañada porque el íntimo amigo de Terelu Campos volviese a la palapa solo para besarla en la mejilla sin ningún tipo de explicación, se ha imaginado que se trataba de un "beso de Judas" que le traería algún tipo de consecuencia.

GLORIA CAMILA Y MIRI PÉREZ CABRERO, NUEVAS LÍDERES DE SUS EQUIPOS

Pero antes de las nominaciones llegaba el momento de disputar el juego de líder, que consistía en aguantar sujetándose con el cuerpo colgando entre las dos paredes de una estructura. En 'Playa Armonía' se ha impuesto Miri Pérez Cabrero -tras un intenso duelo contra Rubén Torres-, y en 'Playa Caos' Gloria Camila, haciéndose con los collares de líder que las convierten en inmunes esta semana y les permiten nominar directamente a uno de sus compañeros.

Las votaciones, inesperadas, han dejado en la cuerda floja a Adara y a su madre, Elena Rodríguez, que tras la decisión de sus respectivos equipos -un varapalo que no se han tomado demasiado bien- se enfrentarán juntas al veredicto del público.

En 'Playa Armonía' han sido Torres, Sonia Monroy y Fani Carbajo los que han nominado a Adara, mientras Noel y Tony Spina han votado a Fani, y la propia Adara a Torres. Miri, como líder, ha escogido directamente -y dejando claro que lo hacía "por descarte"- a Tony, dejándolo en la cuerda floja junto con Adara. "No me lo esperaba porque tenemos buena relación, pero me gusta ponerme a prueba, si me tengo que quedar aquí es porque el público quiera", ha reaccionado con sorpresa el novio de Marta Peñate.

A continuación le ha tocado el turno de nominar a 'Playa Caos'. Elena Rodríguez ha nominado a Alejandro Albalá; Iván González a Jessica Bueno; y la modelo, Carlos Alba y Albalá, a la madre de Adara, exponiéndola a la expulsión junto a su hija, que se ha quedado con la boca abierta ya que ninguna de las dos se esperaban afrontar juntas una nominación después de solo una semana de concurso.

Para cerrar la lista definitiva quedaba la decisión de la líder del grupo, Gloria Camila, que dejando claro que no olvida sus viejas rencillas del pasado -que han vuelto a salir a relucir desatando una discusión entre ambos este jueves- ha nominado directamente a Iván, que se jugará la expulsión frente a Tony Sopina, Adara y Elena.