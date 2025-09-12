Soltera, radiante, y junto al protagonista de 'Emily in Paris'. Victoria Federica reaparece tras cumplir 25 años

Victoria Federica cumplió este martes 9 de septiembre 25 años. Una cifra redonda en la que, lejos de una gran fiesta con todos sus seres queridos, celebró en la más estricta intimidad y de una manera discreta tras salir a la luz su ruptura con Borja Moreno Oriol sin llegar a celebrar su primer aniversario de amor.

Después de un verano de soltería en el ha disfrutado de diferentes viajes con amigos, la hija de la infanta Elena ha retomado sus compromisos profesionales por todo lo alto en la presentación de la nueva campaña de la marca Scalpers en el Teatro Real de Madrid.

Y aunque el protagonista del evento era el guapísimo protagonista de la serie 'Emily in Paris', Lucien Laviscount, Victoria ha conseguido eclipsarle en su breve pero impactante paso por el photocall, en el que una vez más ignoró a la prensa e hizo oídos sordos a las preguntas sobre la celebración de su 25 cumpleaños, su ruptura sentimental, la de su prima Irene Urdangarín con Juan Urquijo, o el regreso de su abuelo el Rey Juan Carlos a Sanxenxo antes de viajar a Nueva York la semana que viene con su madre, la infanta Elena.

Acompañada de su íntima amiga Rocío Laffón, la sobrina del Rey Felipe VI ha acaparado todos los flahes con un look juvenil e informal compuesto por un original pantalón ancho negro con aberturas hasta la altura de las rodillas, y un ajustado top marrón con escote cerrado, apostando por dejar su larga melena suelta ligeramene ondulada, y un maquillaje natural que potenciaba su bronceado después de sus vacaciones en Ibiza y Marbella.

Mucho más simpático que Victoria se ha mostrado el actor británico Lucien Laviscount, con el que se rumoreó que Shakira podría haber tenido algo durante la grabación del videoclip 'Puntería', que ha confesado que le encanta España y que "Madrid es una de mis ciudades favoritas".

"'Emily in Paris ha sido un viento mundial. Mis pies todavía no han tocado el suelo, y estoy muy agradecido de que me haya abierto tantas puertas, y de que haya podido ser parte de esto esta noche. Estoy emocionado. Tenemos otra temporada que saldrá en diciembre, la temporada 5, que es una locura pensar que ha pasando ya tanto tiempo, y la gente sigue amando la serie" ha reconocido cuando le hemos preguntado qué ha significado su papel de 'Alfie' en la ficción de Netflix protagonizada por Lily Collins.

Además, Lucien ha trabajado con Úrsula Corbero en 'Snatch', y no ha dudado en mandarle un mensaje al enterarse de que espera su primer hijo con Chino Darín: "¡Felicidades! Enhorabuena a ella y a su pareja, y espero que tenga un bebé sano y hermoso en nueve meses".