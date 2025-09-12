Agencias

Rusia anuncia nuevos avances en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en el marco de su ofensiva en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk (este), en la que lograron penetrar a finales de agosto y en la que han tomado varias localidades durante las últimas dos semanas.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo Este han logrado el control de la localidad de Novopetrovskoye, en Dnipropetrovsk, gracias a acciones ofensivas", sin que el Gobierno de Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.

Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en la zona, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk y Lugansk, en el marco de la ofensiva desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Reina Sofía desafía al Rey Juan Carlos I en Ferrol

La Reina Sofía desafía al

Kike Calleja, primer expulsado de 'Supervivientes All Stars'

Kike Calleja, primer expulsado de

Sorpresa, un beso de 'Judas', y viejas rencillas que vuelven marcan las segundas nominaciones del 'All Stars'

Sorpresa, un beso de 'Judas',

Miri, preocupada por cómo está viendo Froilán su concurso, revela con una sonrisa cómo le llama en la intimidad

Miri, preocupada por cómo está

Alejandra Rubio se desmarca de Mar Flores: "No voy a decirle a la gente lo que tiene que hacer"

Alejandra Rubio se desmarca de