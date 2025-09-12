Ricardo Darín, ilusionado con el futuro nacimiento de su primer nieto

El pasado 9 de septiembre, Úrsula Corberó y Chino Darín anunciaban que están esperando su primer hijo en común... lo que significa que Ricardo Darín se convertirá en abuelo a sus 68 años, una noticia que le ha llenado de felicidad.

Europa Press ha podido hablar con el veterano actor y ha desvelado que su hijo y Úrsula tomaron la decisión de decirlo públicamente "para que no se encarguen otros de eso, y para no andar escondiéndose, como siempre".

Ricardo piensa que hoy en día "los gobiernos son las redes, así que enseguida todo el mundo se entera y todos contentos" y por eso no cree que haya mejor manera que comunicar a toda la comunidad de seguidores la buena nueva.

Tirando de sentido del humor, Darín respondía así cuando le preguntaban si será su primer nieto: "Sí, claro. Yo soy muy joven, tengo 27 años. No esperaba estar tan joven".

Además, Ricardo aprovechaba la presencia de las cámaras para enviar sus mejores deseos a Antonia San Juan tras anunciar que ha sido diagnosticada de cáncer: "Mucha valentía y mucha entereza. Ojalá tenga la fuerza necesaria para enfrentar una situación como esa".