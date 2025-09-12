Agencias

Ricardo Darín, ilusionado con el futuro nacimiento de su primer nieto

Por Newsroom Infobae

Guardar

El pasado 9 de septiembre, Úrsula Corberó y Chino Darín anunciaban que están esperando su primer hijo en común... lo que significa que Ricardo Darín se convertirá en abuelo a sus 68 años, una noticia que le ha llenado de felicidad.

Europa Press ha podido hablar con el veterano actor y ha desvelado que su hijo y Úrsula tomaron la decisión de decirlo públicamente "para que no se encarguen otros de eso, y para no andar escondiéndose, como siempre".

Ricardo piensa que hoy en día "los gobiernos son las redes, así que enseguida todo el mundo se entera y todos contentos" y por eso no cree que haya mejor manera que comunicar a toda la comunidad de seguidores la buena nueva.

Tirando de sentido del humor, Darín respondía así cuando le preguntaban si será su primer nieto: "Sí, claro. Yo soy muy joven, tengo 27 años. No esperaba estar tan joven".

Además, Ricardo aprovechaba la presencia de las cámaras para enviar sus mejores deseos a Antonia San Juan tras anunciar que ha sido diagnosticada de cáncer: "Mucha valentía y mucha entereza. Ojalá tenga la fuerza necesaria para enfrentar una situación como esa".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox denuncia el "creciente" abandono de menores inmigrantes en las comisarías y centros de menas de Granada

Vox denuncia el "creciente" abandono

Trump advierte de que se le está agotando "rápido" la paciencia con Putin

Trump advierte de que se

VÍDEO: Reina Letizia anima a la lectura a alumnos de un CEIP de Rincón (La Rioja), donde ha inaugurado el curso escolar

VÍDEO: Reina Letizia anima a

Xabi Alonso: "Queremos que todos se sientan en el barco y preparados para remar cuando sea necesario"

Xabi Alonso: "Queremos que todos

Mónica García pide perdón a los pacientes de Covid persistente por su falta de reconocimiento en el sistema sanitario

Mónica García pide perdón a