Muere una persona en un ataque del Ejército de Rusia contra una zona industrial en Sumi, Ucrania

Al menos una persona ha muerto este viernes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército ruso contra una zona industrial situada en los alrededores de la ciudad ucraniana de Sumi (noreste), según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El gobernador de Sumi, Oleg Grigorov, ha indicado en su cuenta en Telegram que "drones rusos han impactado en una zona industrial en los alrededores de Sumi", antes de resaltar que en el lugar se ha registrado un incendio.

"Lamentablemente, se ha hallado el cadáver de un guardia de seguridad bajo los escombros. Tras el primer impacto de un dron, el hombre aún pudo comunicarse, pero tras el segundo ataque se perdió el contacto con él", ha dicho Grigorov, quien ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido.

Asimismo, ha manifestado que las tropas rusas han lanzado además varios misiles contra Bititski, antes de subrayar que "hay víctimas", sin dar por ahora una cifra de fallecidos o heridos. "Hay también destrucción y daños en zonas residenciales", ha apostillado el gobernador de Sumi.