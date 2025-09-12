Mozilla prepara la integración de Google Lens y de un Asistente de IA para la página en Firefox

Mozilla prepara una serie de características y funciones para una nueva versión de su navegador Firefox, como la búsqueda con Google Lens y un 'chatbot' propio para poder preguntar sobre la página web que está abierta.

Firefox permitirá realizar una búsqueda de imágenes con la herramienta Google Lens directamente en el navegador, una novedad que estará disponible solo para las imágenes con un formato compatible.

Cuando esté disponible, la búsqueda de Google Lens se destacará en el menú de Firefox con la etiqueta de 'Nuevo', y se acompañará de una URL de búsqueda visual de imágenes, como informan en omgubuntu, medio especializado en esta distribución de Linux, que tiene este navegador como predeterminado.

Según el medio citado, al la adición de Google Lens ya se ha mostrado a algunos usuarios, como antesala a la lanzamiento de la versión 143 de Firefox la próxima semana. Sin embargo, hay otra novedad en la que trabaja Mozilla que está menos avanzada.

Se trata de un asistente de página, un 'chatbot' de inteligencia artificial que por el momento se conoce como 'Page Buddy', al que el usuario podrán preguntar sobre el contenido de la página web abierta. Está en una fase temprana de desarrollo dentro de Nightly, pero parece que estará impulsado por un modelo 'offline'.