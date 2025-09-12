Agencias

Miri, preocupada por cómo está viendo Froilán su concurso, revela con una sonrisa cómo le llama en la intimidad

Por Newsroom Infobae

Miri Pérez-Cabrero ha arrancado su aventura en 'Supervivientes All Stars 2025' en el punto de mira por los rumores de relación con Froilán tras haber sido fotografiada en actitud cómplice y cariñosa con el nieto del Rey Juan Carlos en Ibiza días antes de poner rumbo a Honduras.

Demostrando su sentido del humor, la influencer ha seguido el juego a Jorge Javier Vázquez -que en tono jocoso se dirige a ella como "alteza real"- y en la semana que llevamos de concurso no ha dudado en mandar saludos y mensajes en directo a los Reyes Felipe y Letizia, a las infantas y a Victoria Federica, llegando incluso a gritar '¡Viva la infanta Elena!' cuando el presentador le ha preguntado por su posible 'suegra'.

Tras un comentado acercamiento a Alejandro Albalá -en el que muchos ven una 'carpeta' forzada por el ex de Isa Pi, que no deja de colmar de mimos, atenciones y palabras románticas a la concursante de 'Masterchef' -llegando incluso a confesar que al verla sintió "un flechazo"-, Miri se ha acordado de Froilán y ha expresado su preocupación por cómo le puede estar sentando que hable de la Familia Real en el reality.

"Ay Dios mío. El Feli me va a matar", se ha sincerado con Fani, desvelando así el cariñoso nombre con el que llama al primo de la Princesa Leonor, un diminituvo de Felipe, su primer nombre (Felipe Juan Froilán de todos los Santos)

"Espero que se esté riendo", ha asegurado con una sonrisa mientras su compañera la ha tranquilizado apuntando que no tiene nada que temer porque "no has dicho nada del otro mundo".

Una confesión que Jorge Javier ha comentado en plató con el padre de Miri, Eduardo Pérez-Cabrero, que ha justificado que su hija llama a Froilán Feli "porque entre los amigos le llaman así". "Está un poco preocupada, creo que sí, tener un amigo de la Casa Real indica que, a veces indica que tienes que tener ciertos comportamientos para no herir, es más susceptible que una amistad normal", ha reconocido, insistiendo en que lo único que une a la influencer y al hijo de la infanta Elena es una amistad y cree que no le va a afectar en su concurso.

