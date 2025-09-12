Médicos Sin Fronteras alerta de un centenar de heridos por ataques de las RSF y las Fuerzas de Sudán en Darfur

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado este jueves de que los bombardeos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) en la víspera obligaron al traslado de un centenar de heridos --incluyendo mujeres y niños--, mientras que cuatro personas fueron declaradas muertas a su llegada a los centros de salud apoyados por MSF en el norte, centro y sur de Darfur.

"Algunos han caminado 60 kilómetros, sangrando por heridas de bala y latigazos, pero son los pocos afortunados que han sobrevivido a los horrores de El Fasher y al viaje para escapar de allí", ha relatado el coordinador de proyectos de MSF en Tawila, Sylvain Penicaud, quien ha lamentado que "llegan agotados, destrozados y en un estado de angustia extremo".

Sólo en Tawila, el personal de la ONG atendió a medio centenar de heridos, una cifra que no supone ni la décima parte de los 650 que han llegado desde mediados de agosto al hospital apoyado por MSF situado a 60 kilómetros de la ciudad sitiada de El Fasher, y que no incluye a quienes han muerto por el camino o se han quedado atrás ante el temor por no sobrevivir al viaje.

"Desde el hospital, nuestros equipos oyeron el ataque", ha afirmado el coordinador general de MSF en Darfur, Marwan Taher. "Momentos después, a plena luz del día, tuvimos que activar nuestro plan para víctimas múltiples al llegar una avalancha de heridos de guerra, entre ellos seis mujeres y cuatro niños. Nadie está a salvo", ha alertado.

Por otra parte, la ONG ha informado también de que, tras un ataque con dos drones de las Fuerzas Armadas de Sudán contra Nyala, en Darfur sur, doce pacientes llegaron al Hospital Universitario de Nyala, con cuatro de ellos, incluido un niño, ya fallecidos al ingresar en las instalaciones del centro.

"Instamos a todas las partes beligerantes a que respeten inmediatamente a la población civil, protejan al personal y las instalaciones médicas y garanticen un acceso seguro y sin obstáculos a la ayuda humanitaria, empezando por El Fasher y otras zonas sitiadas", ha reclamado Marwan Taher. "La crisis humanitaria se está agravando y el mundo no puede seguir mirando hacia otro lado", ha concluido.