Agencias

Mar Flores revela qué piensa de Alejandra Rubio: "Es una cría, lo mejor que le ha pasado a mi hijo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

"Contenta, contentísima". Así es como está Mar Flores tras la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', que desde su lanzamiento el pasado miércoles ocupan el número 1 en ventas en nuestro país. De ahí que a pesar de las críticas de dos de sus exparejas, Alessandro Lequio -al que ha aconsejado en su visita al plató de 'Y ahora Sonsoles que vaya a terapia por cómo trata a las mujeres- y Cayetano Martínez de Irujo -al que sin embargo ella recuerda con mucho cariño y le desea lo mejor- lo único que a la modelo le importa "son las reacciones de mi familia, entenderás. Carlo y Alejandra (Rubio) han leído el libro y lo comentaremos nosotros en casa tranquilamente".

"Pero es una cría, ¿cómo se va a enterar?" ha respondido cuando le hemos preguntado por las declaraciones de su 'nuera' en 'Vamos a ver' asegurando que desconoce si su conversación con Mar cuando le contaron que iba a ser abuela es tal y como ella cuenta en su biografía.

"Alejandra es una chica estupenda, es lo mejor que le ha pasado a mi hijo en los últimos años. Yo la quiero un montón y somos una familia estupenda" ha confesado, dejando claro el gran cariño que siente por la hija de Terelu Campos y lo buena que es su relación.

Eso sí, sobre Alessandro Lequio y sus declaraciones acusándola de llevarse el dinero de sus polémicas fotografías besándose en Roma que dinamitaron su relación con Fernando Fernández Tapias, ni una palabra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El arroz con verduras queda mucho más sabroso y colorido si antes haces este paso simple

Infobae

Muere una persona en un ataque del Ejército de Rusia contra una zona industrial en Sumi, Ucrania

Muere una persona en un

Vox lamenta la situación en Gaza pero sostiene que "no se habría llegado a esto" sin el ataque de Hamás

Vox lamenta la situación en

El Ministerio de Educación convoca los Premio Aulas por la Igualdad para combatir discursos de odio y violencia

El Ministerio de Educación convoca

Hereu adelanta este viernes en el G20 la Estrategia España Turismo 2030, que se presentará en próximas semanas

Hereu adelanta este viernes en