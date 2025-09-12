Madrid es Moda apuesta por la creatividad y la innovación de la mano de glo y Duyos

La moda y la innovación se dan la mano en Madrid es Moda entre el 13 y el 16 de septiembre con una colaboración única: glo, el dispositivo de calentamiento de tabaco BAT, anuncia su alianza con Duyos, la marca del diseñador Juan Duyos, una de las más reconocidas de nuestro país tanto a nivel nacional como internacional. La cita, enmarcada en uno de los grandes hitos del calendario cultural de la capital, abre un espacio de diálogo entre creatividad, diseño y estilos de vida contemporáneos.

Con esta colaboración, glo avanza en su propósito de inspirar Un Mundo sin Humo, acercando a los adultos alternativas innovadoras y de riesgo reducido que acompañan un estilo de vida más consciente y que responden al objetivo de un mundo más sostenible. Para el prestigioso diseñador, conocido por su mirada artística y su capacidad de reinterpretar la elegancia femenina, la iniciativa se convierte en una plataforma para seguir explorando artesanalmente nuevos lenguajes dentro de la moda española contemporánea.

"Estamos muy orgullosos de colaborar con Duyos en Madrid es Moda. Esta unión refuerza nuestra apuesta por asociarnos con referentes culturales que, como nosotros, creen en la innovación como paso hacia el futuro", señalan desde BAT.

Como parte de la colaboración, la propuesta incorpora singulares piezas de joyería que potencian la moda y su capacidad de diálogo con la innovación, en un gesto creativo que busca trascender la pasarela y proyectar la esencia de esta alianza hacia un futuro más consciente y sin humo.

DUYOS: ELEGANCIA, COLOR Y MIRADA AL FUTURO

Fundador de la firma Duyos en 1999, Juan Duyos se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la moda española. Su primera colección, 'Recuerda y guarda', obtuvo el reconocimiento a mejor colección en Pasarela Cibeles. A lo largo de los años, su talento ha sido galardonado con cinco premios L'Oréal a la mejor colección en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con propuestas memorables como 'Reserva' (O/I 2013-14) y 'Botánica' (P/V 2017), entre otras.

Además de su producción creativa en las pasarelas, Duyos ha trabajado como director creativo de la firma Don Algodón y ha colaborado con marcas de prestigio global como Levi's, Swatch, Adidas, Procter & Gamble, Coca-Cola o Guía Repsol. Su trabajo, caracterizado por un manejo singular del color, el equilibrio entre tejidos y volúmenes, y la reinvención de siluetas atemporales, ha convertido a su marca en un referente de la elegancia artesanal con una mirada puesta en el futuro.

Dentro de la programación de Madrid es Moda, además de las actividades públicas, el creativo presentará un desfile privado el 15 de septiembre en el Claustro del Pozo, un enclave histórico que propone una atmósfera cautivadora. El evento exclusivo suma un nuevo capítulo a esta colaboración con glo y promete sorprender a los asistentes.

GLO: INNOVACIÓN PARA UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

En las últimas décadas, la ciencia y la innovación están acelerando la transformación de BAT hacia Un Mundo sin Humo en el que las nuevas opciones de riesgo reducido para los consumidores adultos juegan un papel fundamental.

glo es la marca de productos de tabaco calentado de BAT que calienta por inducción y no quema. Al calentar y no quemar, los productos de riesgo reducido generan emisiones tóxicas mucho más bajas que los productos de tabaco convencionales de combustión: entre un 90% y un 95% menos.

La colaboración con Duyos llega en un momento clave para glo, en el que actualmente está presente en 33 mercados internacionales y cuenta con más de 10,2 millones de usuarios adultos. De esta manera, BAT ofrece a los consumidores adultos alternativas de riesgo reducido.

MADRID ES MODA

Una vez más, Madrid es Moda se consolida como un escaparate esencial para las tendencias españolas. Madrid es Moda es un proyecto creado en 2015 por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través de la iniciativa municipal Madrid Capital de Moda, liderada por el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda. Su objetivo es poner en valor las marcas españolas de moda de autor, generando nuevas oportunidades de negocio y proyectando a la vez los valores que definen a la ciudad de Madrid.

En esta edición, la colaboración entre glo y Duyos muestra cómo la creatividad y la innovación actúan como lenguajes que evolucionan la moda y los hábitos de consumo, abriendo nuevas vías hacia un Mañana Mejor.